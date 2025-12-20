PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 251219 Viersen-Dülken: Einsatz von Polizei und Feuerwehr am Bahnübergang, Absuche aus der Luft verlief ergebnislos - Haben Sie Beobachtungen gemacht?

Viersen-Dülken (ots)

Am Freitag, 19.12.2025 gegen 21:40 Uhr passierte ein Lokführer eines Güterzuges den Bahnübergang auf der Bürgermeister-Voß-Allee in Viersen Dülken. Bei der Anfahrt bemerkte der Lokführer einen Fahrradfahrer, der ordnungsgemäß an den geschlossenen Schranken des Bahnüberganges hielt, da sich der Zug näherte. Bei der Vorbeifahrt bemerkte der Lokführer dann ein Geräusch, was ihn vermuten ließ, dass der Fahrradfahrer auf unbekannte Weise von dem Güterzug erfasst wurde. Der Lokführer brachte seinen Zug zum Stillstand und verständigte die Rettungskräfte über den vermuteten Unglücksfall. Am Einsatzort konnten die Einsatzkräfte aber keinen Radfahrer oder mögliche Anstoßstellen am Zug erkennen. Auch die Absuche aus der Luft mit einer Drohne mit Wärmebildkamera und eines Polizeihubschraubers verlief ergebnislos. Der Lokführer erlitt einen Schock und wurde durch einen Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

Wenn Sie etwas Sachdienliches beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (1134)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162-377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
