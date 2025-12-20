Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 251219 Viersen-Rahser: größerer Brand auf einem Garagenhof - Einsturzgefahr - Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet?

Viersen-Rahser (ots)

Am Freitag, 19.12.2025 gegen 20:25 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem größeren Brand auf der Dinsingstraße in Viersen-Rahser aus. Aus bislang unbekannter Ursache brannten dort mehrere Garagen eines Garagenhofes. Durch den Brand wurden mindestens 21 Garagen teilweise so erheblich beschädigt, dass Einsturzgefahr besteht. Zum Glück entstand kein Personenschaden. Die Kriminalpolizei Viersen übernahm die weiteren Ermittlungen.

Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (1133)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell