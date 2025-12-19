POL-VIE: Jeep gestohlen - Kriminalkommissariat 2 sucht Hinweise
Tönisvorst-Vorst (ots)
Zwischen Mittwoch, 17. Dezember, 20 Uhr, und Donnerstag, 18. Dezember, 9:30 Uhr, wurde im Teresaweg ein Jeep gestohlen. Es handelt sich um einen schwarzen Jeep Grand Cherokee aus dem Jahr 2017 mit dem amtlichen Kennzeichen VIE IL 900. Falls Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (1129)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell