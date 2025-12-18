PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Sperrmüllbrand - Haben Sie Hinweise?

Viersen (ots)

Am Mittwochabend gegen 19:40 Uhr brannte Sperrmüll in der Bahnhofstraße in Viersen. Ob es sich dabei um Brandstiftung handelt, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Das Kriminalkommissariat 1 nimmt unter der Rufnummer 02162/377-0 Hinweise entgegen. /jk (1127)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

