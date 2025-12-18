Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Dam: Unbekannte flüchten mit gestohlenem Pkw und verursachen Unfall

Niederkrüchten-Dam (ots)

In der Nacht zu Donnerstag fiel einer Polizeistreife gegen 04.20 Uhr ein verdächtiger Pkw auf einem Feldweg auf - zwei Personen standen neben dem Fahrzeug, eine dritte saß auf dem Fahrersitz. Als das Einsatzteam den Pkw kontrollieren wollte, stiegen die beiden Männer in den Pkw. Anschließend flüchtete das Trio über einen Feldweg in Richtung Mönchengladbacher Straße los. Der Fahrer oder die Fahrerin ignorierte alle Anhalte-Signale, die Fahrt ging über die Felder in Richtung Oberkrüchten und weiter in Richtung Niederkrüchten. Für die Fahndung wurden weitere Streifenwagen hinzugerufen. Auf dem Oberkrüchtener Weg rammte der Pkw, ein Opel Meriva, zwei Blumenkästen. Hier verlor der Streifenwagen den Sichtkontakt. Kurze Zeit später wurde der Opel auf der Dr.-Lindemann-Straße gefunden. Die drei Personen waren geflüchtet. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Pkw am Mittwochabend auf der Dürerstraße in Elmpt gestohlen worden war. Die Polizei ermittelt nun und fragt: Wer hat den grauen Opel Meriva mit dem Kennzeichen VIE-HQ 368 am späten Mittwochabend in Elmpt beobachtet und kann Hinweise zu Insassen geben? Erreichbar ist das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die Nummer 02162/377-0. /wg (1125)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell