POL-VIE: Viersen-Süchteln: Rauchentwicklung in Wohnung - Frau wird leicht verletzt

Tönisvorst-St.Tönis (ots) - Am Dienstagabend, 16.12.2025, gegen 22:00 Uhr kam es zum Brand auf einer Dachterrasse in Tönisvorst, Pastorsbusch. Dabei wurden das Dach der Terrasse sowie ein Teil des Mobiliars beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer hat etwas beobachtet? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer ...

