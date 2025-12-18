POL-VIE: Viersen-Süchteln: Rauchentwicklung in Wohnung - Frau wird leicht verletzt
Viersen-Süchteln (ots)
In der Nacht zum Mittwoch, 17. Dezember, kam es gegen 4 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Merianstraße in Viersen-Süchteln. Die Feuerwehr Viersen konnte den Brand schnell löschen. Vermutlich war ein technischer Defekt eines elektronischen Geräts die Ursache für den Brand. Eine 37-jährige Bewohnerin wurde leicht verletzt. /jk (1126)
