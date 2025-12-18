PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Rauchentwicklung in Wohnung - Frau wird leicht verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 17. Dezember, kam es gegen 4 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Merianstraße in Viersen-Süchteln. Die Feuerwehr Viersen konnte den Brand schnell löschen. Vermutlich war ein technischer Defekt eines elektronischen Geräts die Ursache für den Brand. Eine 37-jährige Bewohnerin wurde leicht verletzt. /jk (1126)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

