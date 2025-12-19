PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Hinweise gesucht

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Mittwoch, 17. Dezember, brach zwischen 12 und 18 Uhr mindestens eine Person in ein Einfamilienhaus in der Benrader Straße in St. Tönis ein. Laut derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen, jedoch durchwühlten der oder die Täter diverse Räume im Haus. Das Kriminalkommissariat 2 sucht nach Hinweisen. Haben Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (1128)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

