Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Räuberischer Diebstahl in Parfümerie

Viersen (ots)

Am Donnerstag, dem 18. Dezember, kam es gegen 15:30 Uhr auf der Hauptstraße in Viersen zu einem räuberischen Diebstahl. Dabei entwendete der unbekannte Täter eine Parfümflasche. Als er aus dem Laden fliehen wollte, stellte sich ihm ein Zeuge in den Weg. Es kam zu einer Rangelei, bei der der Täter fliehen konnte. Der Tatverdächtige ist männlich, circa 170 cm groß, schlank und war bekleidet mit einer grauen Winterjacke, einer grauen Jeans und weißen Schuhen. Falls Sie die Tat beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0. /js (1130)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

