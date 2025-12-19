POL-VIE: KIA gestohlen- Zeuginnen und Zeugen gesucht
Tönisvorst (ots)
Zwischen Mittwoch, dem 17. Dezember, 16:30 Uhr, und Donnerstag, dem 18. Dezember, 04:30 Uhr, wurde ein schwarzer Kia Stinger aus dem Jahr 2019 mit polnischem Kennzeichen auf dem Teresaweg gestohlen. Haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht? Dann melden Sie sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /js (1131)
