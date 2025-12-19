PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: KIA gestohlen- Zeuginnen und Zeugen gesucht

Tönisvorst (ots)

Zwischen Mittwoch, dem 17. Dezember, 16:30 Uhr, und Donnerstag, dem 18. Dezember, 04:30 Uhr, wurde ein schwarzer Kia Stinger aus dem Jahr 2019 mit polnischem Kennzeichen auf dem Teresaweg gestohlen. Haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht? Dann melden Sie sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /js (1131)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 14:59

    POL-VIE: Räuberischer Diebstahl in Parfümerie

    Viersen (ots) - Am Donnerstag, dem 18. Dezember, kam es gegen 15:30 Uhr auf der Hauptstraße in Viersen zu einem räuberischen Diebstahl. Dabei entwendete der unbekannte Täter eine Parfümflasche. Als er aus dem Laden fliehen wollte, stellte sich ihm ein Zeuge in den Weg. Es kam zu einer Rangelei, bei der der Täter fliehen konnte. Der Tatverdächtige ist männlich, circa 170 cm groß, schlank und war bekleidet mit einer ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 14:57

    POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Hinweise gesucht

    Tönisvorst-St. Tönis (ots) - Am Mittwoch, 17. Dezember, brach zwischen 12 und 18 Uhr mindestens eine Person in ein Einfamilienhaus in der Benrader Straße in St. Tönis ein. Laut derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen, jedoch durchwühlten der oder die Täter diverse Räume im Haus. Das Kriminalkommissariat 2 sucht nach Hinweisen. Haben Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren