POL-VIE: Brüggen: Suche nach vermisster Reiterin - Hubschrauber und Hunde im Einsatz

Brüggen (ots)

Gesuchte Frau wohlbehalten angetroffen

Am Freitagmorgen verständigten Zeugen die Polizei, weil sie im Bereich des Tegeler Wegs in Brüggen ein freilaufendes Pferd gefunden hatten. Das Tier wurde eingefangen und die Suche nach dem Besitzer oder der Besitzerin folgte. Über die Chipnummer des Pferdes konnte die Besitzerin ermittelt werden. Da diese jedoch nicht zu erreichen war, intensivierte die Polizei die Suche, da ein Reitunfall im Bereich des Brüggener Depots nicht ausgeschlossen werden konnte und Angehörige sich Sorgen machten. Bei der Suche wurde am Mittag und in den Abendstunden ein Hubschrauber eingesetzt. Die Feuerwehr unterstützte mit Drohnen und Flächensuchhunden. Das Suchgebiet wurde zwischenzeitlich auf den Bereich des Venekotensees ausgeweitet. Gegen 18.30 Uhr nahmen dann ein Mantrailer-Hund der Polizei und weitere Flächensuchhunde verschiedener Hilfsorganisationen die Arbeit auf und suchten nach der Besitzerin. Gegen 02.00 Uhr wurde die aktive Suche eingestellt. Am Samstagmorgen sollte die Suche fortgesetzt werden. Dazu kam es jedoch nicht mehr. Die gesuchte 43-jährige Brüggenerin hatte sich gegen 07:15 Uhr bei einem Verantwortlichen eines Campingplatzes auf der St.-Barbara-Straße in Brüggen gemeldet. Über diesen wurden dann Angehörige und auch die Polizei informiert. Dem Streifenteam sagte sie, dass sie am Freitagmorgen ausgeritten war. Beim Ausritt sei sie dann in einer Kurve gestürzt und dort offenbar ohnmächtig geworden. Ein verständigter Notarzt stellte nur leichte Verletzungen bei der 43-jähigen fest. /wg (1136)

