POL-VIE: 251220 Nettetal-Breyell: Papiercontainerbrand - Polizei sucht Zeugen

Nettetal-Breyell (ots)

Nach Angaben eines unbeteiligten Zeugen haben vermutlich Jugendliche am Samstag, 20.12.2025 gegen 22:20 Uhr drei Papiercontainer auf dem Lötscher Weg in 41334 Nettetal-Breyell angezündet und sich danach in unbekannte Richtung vom Tatort entfernt. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Der Brand musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand kein Gebäude- oder Personenschaden.

Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (1137)

