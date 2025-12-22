Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Viersen (ots)

Am Samstag, 20. Dezember, kam es in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 19:40 Uhr zu zwei Einbrüchen in Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Gerberstraße in Viersen. In einer der Wohnungen wurde nach aktuellem Stand nichts gestohlen, aus der anderen jedoch Schmuck. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 02162/377-0. /jk (1140)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell