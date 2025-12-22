PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Viersen (ots)

Am Samstag, 20. Dezember, kam es in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 19:40 Uhr zu zwei Einbrüchen in Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Gerberstraße in Viersen. In einer der Wohnungen wurde nach aktuellem Stand nichts gestohlen, aus der anderen jedoch Schmuck. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 02162/377-0. /jk (1140)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 15:24

    POL-VIE: Wohnungseinbruch - Hinweise gesucht!

    Nettetal-Hinsbeck (ots) - Zwischen Donnerstag, 18. Dezember, 16:00 Uhr und dem Freitag, 19. Dezember 13:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch auf der Karstraße in Hinsbeck. Mindestens eine unbekannte Person öffneten gewaltsam ein Fenster eines Einfamilienhauses und durchsuchte mehrere Räume. Ob etwas erbeutet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Haben Sie Hinweise zum Sachverhalt? Melden Sie sich bitte beim zuständigen ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:23

    POL-VIE: Einbruch in das Sporthotel- Zeuginnen und Zeugen gesucht

    Grefrath (ots) - Am 21. Dezember stellten Einsatzkräfte in der Nacht gegen 00:30 Uhr "Am Waldrand" in Grefrath eine offene Tür an der Tennishalle am ehemaligen Sporthotel fest. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Bereits am 17. Dezember wurde ein Einbruch am ehemaligen Sporthotel gemeldet. Hier hatten Unbekannte die Eingangstür zur Diskothek ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 23:25

    POL-VIE: 251220 Nettetal-Breyell: Papiercontainerbrand - Polizei sucht Zeugen

    Nettetal-Breyell (ots) - Nach Angaben eines unbeteiligten Zeugen haben vermutlich Jugendliche am Samstag, 20.12.2025 gegen 22:20 Uhr drei Papiercontainer auf dem Lötscher Weg in 41334 Nettetal-Breyell angezündet und sich danach in unbekannte Richtung vom Tatort entfernt. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Der Brand musste durch die Feuerwehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren