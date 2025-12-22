Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Wohnungseinbruch - Hinweise gesucht!

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Zwischen Donnerstag, 18. Dezember, 16:00 Uhr und dem Freitag, 19. Dezember 13:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch auf der Karstraße in Hinsbeck. Mindestens eine unbekannte Person öffneten gewaltsam ein Fenster eines Einfamilienhauses und durchsuchte mehrere Räume. Ob etwas erbeutet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Haben Sie Hinweise zum Sachverhalt? Melden Sie sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /js (1139)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell