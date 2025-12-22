POL-VIE: Einbruch in die Grundschule- Zeuginnen und Zeugen gesucht!
Nettetal-Breyell (ots)
Zwischen Donnerstag, 18. Dezember, 17:00 Uhr, und dem Freitag, 19. Dezember, 07:30 Uhr kam es zu einem Einbruch auf der Biether Straße in Breyell in der dortigen Grundschule. Dabei wurde das Fenster zu den Büroräumen eingeschlagen. Es wurde nach derzeitigen Ermittlungen nichts entwendet. Haben Sie Hinweise zum Sachverhalt? Melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /js (1142)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell