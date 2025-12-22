PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in die Grundschule- Zeuginnen und Zeugen gesucht!

Nettetal-Breyell (ots)

Zwischen Donnerstag, 18. Dezember, 17:00 Uhr, und dem Freitag, 19. Dezember, 07:30 Uhr kam es zu einem Einbruch auf der Biether Straße in Breyell in der dortigen Grundschule. Dabei wurde das Fenster zu den Büroräumen eingeschlagen. Es wurde nach derzeitigen Ermittlungen nichts entwendet. Haben Sie Hinweise zum Sachverhalt? Melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /js (1142)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 15:26

    POL-VIE: Einbruch in eine Wohnung- Haben Sie Hinweise?

    Willich-Schiefbahn (ots) - Zwischen dem 14. Dezember, 06:00 Uhr, und 20. Dezember, 14:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch "An der Schießrute" in Schiefbahn. In der Wohnung hat mindestens eine unbekannte Person mehrere Schmuckgegenstände gestohlen. Haben Sie Hinweise zu dieser Tat? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /js (1141) Rückfragen bitte an: Pressestelle ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:25

    POL-VIE: Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

    Viersen (ots) - Am Samstag, 20. Dezember, kam es in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 19:40 Uhr zu zwei Einbrüchen in Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Gerberstraße in Viersen. In einer der Wohnungen wurde nach aktuellem Stand nichts gestohlen, aus der anderen jedoch Schmuck. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:24

    POL-VIE: Wohnungseinbruch - Hinweise gesucht!

    Nettetal-Hinsbeck (ots) - Zwischen Donnerstag, 18. Dezember, 16:00 Uhr und dem Freitag, 19. Dezember 13:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch auf der Karstraße in Hinsbeck. Mindestens eine unbekannte Person öffneten gewaltsam ein Fenster eines Einfamilienhauses und durchsuchte mehrere Räume. Ob etwas erbeutet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Haben Sie Hinweise zum Sachverhalt? Melden Sie sich bitte beim zuständigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren