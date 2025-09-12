Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Gomadingen (RT): Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Eine Autofahrerin musste nach einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war die 18-Jährige gegen 10.10 Uhr mit einem Opel Corsa auf der L 230 zwischen Gomadingen und Offenhausen unterwegs, als sie wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen verlor. Der Pkw kam nach rechts in die Böschung ab, worauf sich der Opel mehrfach überschlug und nach rund 100 Metern auf dem Dach liegen blieb. Ersthelfer befreiten die junge Frau aus dem Fahrzeug. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort brachte sie ein Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der in Höhe von circa 2.500 Euro total beschädigte Opel wurde abgeschleppt. Im Zuge der Unfallaufnahme, die gegen 12.30 Uhr abgeschlossen war, musste die Landesstraße zeitweise voll gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Esslingen (ES): Unfall beim Abbiegen

Zu einem Unfall mit Verletzten ist es am Freitagvormittag in Esslingen gekommen. Gegen 10.40 Uhr war eine 31 Jahre alte Frau mit einem Mercedes auf der Krummenackerstraße unterwegs und wollte in den Hellerweg abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Nissan. Dessen Fahrerin sowie ihre Beifahrerin wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Vorsorglich kam auch ein im Mercedes mitfahrendes Kind ins Krankenhaus. An den Autos entstand Blechschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Nissan musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

