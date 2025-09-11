PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Ausweichmanöver in Leitplanken gefahren

Reutlingen (ots)

Albstadt (ZAK): Motorrad ausgewichen und in Leitplanken gefahren

Ein Pkw-Lenker musste am Donnerstagmittag einem Motorradfahrer ausweichen und ist hierbei gegen die Leitplanken gefahren. Der 50-Jährige war kurz nach 13 Uhr mit einem Smart auf der L 442 von Hausen im Killertal herkommend in Richtung Neuweiler unterwegs. Seinen Angaben nach kam ihm hierbei der Biker kurz nach einer Kurve auf seiner Fahrbahn entgegen. Um einen Zuammenstoß zu verhindern, wich der Autofahrer nach rechts aus, fuhr einige Meter durch den Grünstreifen und stieß dann mit der Leitplanke zusammen. Der Smart musste im Anschluss abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 6.000 Euro. Der 50-Jährige blieb äußerlich unverletzt. Da der Mann jedoch einen Schock erlitten hatte, wurde er vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Über den Motorradfahrer liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

