Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubüberfall auf Tankstelle in Eningen, Arbeitsunfall in Dettingen/Erms

Reutlingen (ots)

Eningen (RT): Tankstelle überfallen (Zeugenaufruf)

Eine Tankstelle in der Reutlinger Straße in Eningen ist am späten Mittwochabend überfallen worden. Gegen 23.30 Uhr betrat der mit einem Messer bewaffnete und schwarz maskierte Mann den Verkaufsraum und forderte von einem Angestellten die Aushändigung von Bargeld. Mit mehreren Geldscheinen flüchtete der Räuber anschließend in unbekannte Richtung. Er konnte trotz der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen nicht mehr angetroffen werden. Körperlich verletzt wurde der Angestellte nicht. Der Täter war mit einer dunkelgrauen Jogginghose, einer schwarzen Kapuzenjacke mit dem Aufdruck Ellesse sowie weißen Schuhen bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen. (ms)

Dettingen/Erms (RT): Arbeitsunfall

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 41 Jahre alter Arbeiter bei einem Sturz am Donnerstagvormittag in der Burgstraße erlitten. Der Mann befand sich gegen 11.20 Uhr auf einem Gerüst der dortigen Baustelle, von dem er aus noch ungeklärter Ursache stürzte. Der 41-Jährige wurde mit Hilfe einer Drehleiter von der Feuerwehr gerettet und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

