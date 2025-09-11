PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubüberfall auf Tankstelle in Eningen, Arbeitsunfall in Dettingen/Erms

Reutlingen (ots)

Eningen (RT): Tankstelle überfallen (Zeugenaufruf)

Eine Tankstelle in der Reutlinger Straße in Eningen ist am späten Mittwochabend überfallen worden. Gegen 23.30 Uhr betrat der mit einem Messer bewaffnete und schwarz maskierte Mann den Verkaufsraum und forderte von einem Angestellten die Aushändigung von Bargeld. Mit mehreren Geldscheinen flüchtete der Räuber anschließend in unbekannte Richtung. Er konnte trotz der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen nicht mehr angetroffen werden. Körperlich verletzt wurde der Angestellte nicht. Der Täter war mit einer dunkelgrauen Jogginghose, einer schwarzen Kapuzenjacke mit dem Aufdruck Ellesse sowie weißen Schuhen bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen. (ms)

Dettingen/Erms (RT): Arbeitsunfall

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 41 Jahre alter Arbeiter bei einem Sturz am Donnerstagvormittag in der Burgstraße erlitten. Der Mann befand sich gegen 11.20 Uhr auf einem Gerüst der dortigen Baustelle, von dem er aus noch ungeklärter Ursache stürzte. Der 41-Jährige wurde mit Hilfe einer Drehleiter von der Feuerwehr gerettet und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Rückfragen bitte an:

Ramona Döttling (rd), Telefon 07121/942-1103

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 11:25

    POL-RT: Verkehrsunfälle; Unter Drogeneinfluss Auto gefahren; Zigarettenautomat aufgebrochen

    Reutlingen (ots) - Sonnenbühl (RT): Kind mit Auto kollidiert Ein Kind ist am Mittwochnachmittag mit einem Auto kollidiert und dabei verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war der Dreijährige gegen 15.15 Uhr mit einem Tretroller auf dem Erlenweg bergabwärts unterwegs. An der Einmündung zur Lindenstraße stieß er frontal mit der ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 16:21

    POL-RT: Verkehrunfälle; Snackautomat aufgebrochen; Kinder von Kletterwand gestürzt

    Reutlingen (ots) - Fußgänger von Auto erfasst Ein Fußgänger ist am Mittwochvormittag von einem Auto angefahren worden. Gegen 9.10 Uhr wollte ein VW-Lenker mit seinem Wagen rückwärts zwischen zwei hohen Gebäuden von einer Grundstückseinfahrt auf die Konrad-Adenauer-Straße einfahren. Dabei erfasste der Pkw einen 76-Jährigen, der zu Fuß auf dem getrennten Geh- ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 11:26

    POL-RT: Unfälle, Brände, Auseinandersetzung, In Wertstoffhof eingedrungen

    Reutlingen (ots) - Metzingen (RT): Zeugen zu möglichem Diebstahl und Verkehrsunfall gesucht Das Polizeirevier Metzingen sucht Zeugen, die sich am Dienstagnachmittag, zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr, im Bereich des Outlets eines Sportartikelherstellers am Lindenplatz oder des Parkhauses P0 aufgehalten haben. Zwei bislang unbekannte Männer stehen im Verdacht, in dieser ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren