LPI-J: Zeugen nach Beleidigung und Bedrohung in der Straßenbahn gesucht

Weimar (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen Unbekannte in den Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in Weimar-Nord ein. Die Täter durchtrennten in der Folge ein Kettenschloss, welches durch die Rahmen von drei Fahrrädern gelegt und verschlossen wurde. Zwei der drei Räder (Herrensportrad und Damenrad) nahmen sie schließlich an sich und entfernten sich unerkannt vom Tatort. Der Gesamtwert beider Räder beläuft sich auf über 2000 EUR. Es wurde ...

mehr