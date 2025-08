LPI-J: Graffitischmierereien

Hermsdorf (ots) - Am Donnerstag verschafften sich zwei bislang unbekannte Männer in der Zeit zwischen 14:00 und 15:00 Uhr unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung einer 92-jährigen in der Erich-Weinert-Straße. Sie gaben an, die Steckdosen überprüfen zu müssen und lenkten die Seniorin so gezielt ab. Währenddessen entwendeten die Täter Bargeld in Höhe von rund 18.000 Euro. Die Diebe werden auf etwa 30 bis 40 Jahre ...

