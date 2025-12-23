Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: 47-Jähriger nach Kontrolle vorläufig festgenommen

Brüggen (ots)

In der Nacht zum 23. Dezember 2025, gegen 02:00 Uhr, stellten aufmerksame Einsatzkräfte der Polizei in Brüggen auf der St.-Barbara-Straße ein Kraftrad mit einem offensichtlich falschen Kennzeichen fest. Nachdem der Sichtkontakt kurzzeitig verloren ging, konnte das Kraftrad wenig später erneut festgestellt werden. In unmittelbarer Nähe traf das Streifenteam auf einen 47-jährigen Mann. Wie sich herausstellte, war er mit dem Kraftrad unterwegs. Der Mann ist der Polizei bereits wegen mehrerer Delikte bekannt. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte bei dem Mann Einbruchwerkzeug. Zudem hatte er Amphetamin dabei. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der 47-Jährige möglicherweise für einen Diebstahl aus einem Pkw am 21. Dezember in Amern verantwortlich ist. Die Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Ob der Beschuldigten für weitere Straftaten verantwortlich ist, wird sich in den folgenden Ermittlungen klären. /rb (1146)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell