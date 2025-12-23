Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Sankt Tönis: Räuberischer Diebstahl - Tatverdächtiger wird von Passanten festgehalten

Tönisvorst-Sankt Tönis (ots)

Tönisvorst-Sankt Tönis: Räuberischer Diebstahl - Tatverdächtiger wird von Passanten festgehalten Am Montag, 22. Dezember.2025, kam es gegen 13:50 Uhr auf dem Maysweg in Tönisvorst zu einem räuberischen Diebstahl in einem Lebensmittelladen. Ein 33-jähriger Mann entwendete Waren von geringem Wert aus dem Geschäft. Zwei Mitarbeiter der Filiale bemerkten den Diebstahl und hinderten den Mann daran, das Gelände zu verlassen. Da sich der Tatverdächtige gegen das Festhalten wehrte, kamen zwei Passanten hinzu und unterstützten die Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei. Alle Beteiligten wurden von Schlägen des 33-Jährigen leicht verletzt. Der Tatverdächtige konnte schließlich festgehalten und kurz darauf von der Polizei übernommen werden. Allen Beteiligten gilt ein großer Dank für ihr beherztes Einschreiten. Die Ermittlungen dauern an. /rb (1145)

