PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Eine verletzte Person nach Kollision mit Linienbus

Viersen (ots)

Am Samstag befuhr ein 38jähriger Linienbusfahrer aus Nettetal gegen 12:25 Uhr die Wasserstraße in Viersen-Dülken. An der Einmündung zur Bücklersstraße bog er nach links in Richtung Venloer Straße ab. Hierbei übersah er offenbar den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten 86jährigen Pkw-Fahrer aus Viersen. Im Einmündungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge. Die dortige Lichtzeichenanlage war technisch bedingt bereits vor dem Verkehrsunfall außer Betrieb, so dass der Verkehr durch die angebrachten Ersatzverkehrszeichen geregelt wurde. Der Linienbus wurde an der Front beschädigt. Der Pkw wurde an der linken Fahrzeugseite so erheblich beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Fahrgäste wurden nach aktuellen Erkenntnissen nicht verletzt. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt, vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und im Anschluss durch Angehörige betreut. Die zuständige Firma für die Reparatur der Lichtzeichenanlage wurde informiert. Während der Unfallaufnahme musste die Einmündung zeitweise gesperrt werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Viersen unter der 02162/377-0 zu melden./bru (1150)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 14:15

    POL-VIE: Viersen-Dülken: Polizei ermittelt nach Angriff auf 37-Jährigen

    Viersen-Dülken (ots) - Am 22. Dezember 2025, gegen 17:00 Uhr, wurde ein 37-jähriger Viersener in einem Sonnenstudio auf der Viersener Straße in Dülken von drei unbekannten Männern angegriffen. Die Täter schlugen und traten auf das Opfer ein. Nach Angaben von Zeugen verließen die drei Tatverdächtigen das Sonnenstudio nach der Tat durch den Hinterausgang. Der ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 12:47

    POL-VIE: Viersen: Sexuelle Belästigung- Polizei fahndet mit Foto

    Viersen (ots) - Der Vorfall passierte schon im März dieses Jahrs. Am 31. März war eine 39-jährige Viersenerin vormittags zu Fuß auf der Gerberstraße unterwegs. Ein Unbekannter näherte sich der Frau von hinten und berührte sie auf unsittliche Weise. Danach entfernte er sich in entgegengesetzter Richtung. Da alle Ermittlungen bisher ohne Erfolg geblieben sind, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren