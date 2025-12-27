Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Eine verletzte Person nach Kollision mit Linienbus

Viersen (ots)

Am Samstag befuhr ein 38jähriger Linienbusfahrer aus Nettetal gegen 12:25 Uhr die Wasserstraße in Viersen-Dülken. An der Einmündung zur Bücklersstraße bog er nach links in Richtung Venloer Straße ab. Hierbei übersah er offenbar den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten 86jährigen Pkw-Fahrer aus Viersen. Im Einmündungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge. Die dortige Lichtzeichenanlage war technisch bedingt bereits vor dem Verkehrsunfall außer Betrieb, so dass der Verkehr durch die angebrachten Ersatzverkehrszeichen geregelt wurde. Der Linienbus wurde an der Front beschädigt. Der Pkw wurde an der linken Fahrzeugseite so erheblich beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Fahrgäste wurden nach aktuellen Erkenntnissen nicht verletzt. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt, vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und im Anschluss durch Angehörige betreut. Die zuständige Firma für die Reparatur der Lichtzeichenanlage wurde informiert. Während der Unfallaufnahme musste die Einmündung zeitweise gesperrt werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Viersen unter der 02162/377-0 zu melden./bru (1150)

