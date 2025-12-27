PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 251226 Schwalmtal-Amern: Brand von zwei leerstehenden Reihenhäusern - Einsturzgefahr - Polizei sucht Zeugen

Schwalmtal-Amern (ots)

Am zweiten Weihnachtsfeiertag (Fr., 26.12.2025) kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Brand auf der Polmansstraße in 41366 Schwalmtal-Amern.

Vor Ort standen zwei leerstehende Reihenhäuser in Vollbrand und mussten durch die Feuerwehr mit großem Aufwand gelöscht werden. Durch den Brand entstand erheblicher Gebäudeschaden und es besteht Einsturzgefahr für die Häuser. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Die Sicherung des Brandortes übernahm das zuständige Ordnungsamt nach Beendigung der Löscharbeiten.

Die Feuerwehr und die Polizei waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen, da eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50, 41747 Viersen, Tel: 02162/377-0. (1149)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162-377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 14:15

    POL-VIE: Viersen-Dülken: Polizei ermittelt nach Angriff auf 37-Jährigen

    Viersen-Dülken (ots) - Am 22. Dezember 2025, gegen 17:00 Uhr, wurde ein 37-jähriger Viersener in einem Sonnenstudio auf der Viersener Straße in Dülken von drei unbekannten Männern angegriffen. Die Täter schlugen und traten auf das Opfer ein. Nach Angaben von Zeugen verließen die drei Tatverdächtigen das Sonnenstudio nach der Tat durch den Hinterausgang. Der ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 12:47

    POL-VIE: Viersen: Sexuelle Belästigung- Polizei fahndet mit Foto

    Viersen (ots) - Der Vorfall passierte schon im März dieses Jahrs. Am 31. März war eine 39-jährige Viersenerin vormittags zu Fuß auf der Gerberstraße unterwegs. Ein Unbekannter näherte sich der Frau von hinten und berührte sie auf unsittliche Weise. Danach entfernte er sich in entgegengesetzter Richtung. Da alle Ermittlungen bisher ohne Erfolg geblieben sind, ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 12:45

    POL-VIE: Brüggen: 47-Jähriger nach Kontrolle vorläufig festgenommen

    Brüggen (ots) - In der Nacht zum 23. Dezember 2025, gegen 02:00 Uhr, stellten aufmerksame Einsatzkräfte der Polizei in Brüggen auf der St.-Barbara-Straße ein Kraftrad mit einem offensichtlich falschen Kennzeichen fest. Nachdem der Sichtkontakt kurzzeitig verloren ging, konnte das Kraftrad wenig später erneut festgestellt werden. In unmittelbarer Nähe traf das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren