Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 251226 Schwalmtal-Amern: Brand von zwei leerstehenden Reihenhäusern - Einsturzgefahr - Polizei sucht Zeugen

Schwalmtal-Amern (ots)

Am zweiten Weihnachtsfeiertag (Fr., 26.12.2025) kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Brand auf der Polmansstraße in 41366 Schwalmtal-Amern.

Vor Ort standen zwei leerstehende Reihenhäuser in Vollbrand und mussten durch die Feuerwehr mit großem Aufwand gelöscht werden. Durch den Brand entstand erheblicher Gebäudeschaden und es besteht Einsturzgefahr für die Häuser. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Die Sicherung des Brandortes übernahm das zuständige Ordnungsamt nach Beendigung der Löscharbeiten.

Die Feuerwehr und die Polizei waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen, da eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50, 41747 Viersen, Tel: 02162/377-0. (1149)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell