PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Alkoholisierter Autofahrer soll verfolgenden Streifenwagen gerammt und Geldtransporter touchiert haben: Festnahme nach anschließendem Alleinunfall in Bayern

POL-OF: Alkoholisierter Autofahrer soll verfolgenden Streifenwagen gerammt und Geldtransporter touchiert haben: Festnahme nach anschließendem Alleinunfall in Bayern
  • Bild-Infos
  • Download

A3, B45, B43a im Bereich PP Südosthessen / Karlstein (Bayern) (ots)

(lei) Vier Unfallgeschehnisse, ein fünfstelliger Schaden und ein festgenommener Autofahrer, der dafür verantwortlich sein soll: Nach einer kilometerlangen Fahrt haben Polizeibeamte am frühen Samstagmorgen einen 31-Jährigen vorläufig festgenommen, gegen den nun Ermittlungen wegen mehrerer Vorwürfe laufen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Beamten zufolge war ihnen zunächst ein unbeleuchtetes und Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug gemeldet worden. Als eine Streife der Polizeiautobahnstation Frankfurt am Main die silberne C-Klasse kurz vor 7 Uhr auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg entdeckte und den Wagen stoppen wollte, soll der 31-Jährige in Höhe von Heusenstamm seinen Wagen gestoppt und anschließend zurückgesetzt haben, wobei er gegen den dahinter befindlichen Streifenwagen stieß.

Danach habe er seine Fahrt fortgesetzt. Nachdem er an der Anschlussstelle Hanau auf die Bundesstraße 45 in Richtung Hanau gewechselt war, soll er dort einen vorausfahrenden Geldtransporter mehrmals touchiert haben.

Kurz darauf, auf der Bundesstraße 43a, soll der Mann im Bereich der Hellentalbrücke erneut seinen Wagen angehalten haben und den immer noch nachfahrenden Streifenwagen durch kurzes Rückwärtsfahren ein zweites Mal gerammt haben, offenbar um ihn auch hier verfolgungsunfähig zu machen.

Die weitere Flucht führte schließlich bis nach Karlstein in Bayern, wo der 31-Jährige letztlich mit seinem Mercedes verunfallte und abseits der Fahrbahn in einem Gebüsch auf der Beifahrerseite zum Liegen kam. Der Fahrer konnte durch die verfolgende Streife vor Ort festgenommen werden. Bei ihm wurde im Zuge eines Atemalkoholtests ein Wert von über 1,2 Promille festgestellt; zudem äußerte er, dass er zuvor Marihuana konsumiert habe, weswegen eine Blutentnahme angeordnet wurde. Eine Fahrerlaubnis besaß er ganz offensichtlich auch nicht.

Zur Behandlung leichter Verletzungen kam er zunächst in ein Krankenhaus und anschließend, nach richterlicher Vorführung in Bayern, in eine dortige Justizvollzugsanstalt (eine gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg folgt im Laufe des Tages). Die weiteren Ermittlungen gegen ihn dauern an, auch wegen des Unfalls in Karlstein, der durch das Polizeipräsidium Unterfranken bearbeitet wird.

Der 31-Jährige hat sich nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, des unerlaubten Entfernens von Unfallorten, sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich zu verantworten. Die Polizei sucht Zeugen der jeweiligen Vorfälle und bittet unter den Rufnummern 069 8098-5699 (Polizeiautobahnstation Südosthessen) bzw. 06023 944-0 (PI Alzenau) um weitere Hinweise.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 07:06

    POL-OF: Verdacht ausgelegter Giftköder: Hund in Behandlung

    Wächtersbach (ots) - (lei) Wegen des Verdachts ausgebrachter Giftköder hat die Polizei in Gelnhausen jüngst Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet. Zu dem Vorfall, der bereits am 28. Dezember geschah, hatte eine Hundebesitzerin entsprechend Anzeige erstattet. Demnach war die Frau mit ihrem Vierbeiner an dem Tag auf einem parallel zur B 276 verlaufenden Feldweg zwischen ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 07:05

    POL-OF: Unbekannte beschädigten Briefkasten

    Dietzenbach (ots) - (lei) Einen geschätzten Schaden von circa 1.000 Euro haben Unbekannte am Wochenende an einem Einfamilienhaus in der Schmidtstraße (einstellige Hausnummern) hinterlassen, indem sie dort einen Briefkasten regelrecht sprengten. Durch die Explosion flog ein Teil des Briefkastens gegen die Fahrertür eines dort abgestellten Autos, was dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Ob ein Böller oder etwas anders ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 07:00

    POL-OF: Zeugen nach Einbruch in Kindergarten gesucht

    Neu-Isenburg (ots) - (lei) Offenbar ohne Beute entkamen Einbrecher, die in der Zeit zwischen Freitag, 11 Uhr und Samstag, 13.30 Uhr, in einen Kindergarten in der Straße "Am Erlenbach" eingedrungen sind. Hierzu hatten die Unbekannten ein Fenster aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Dort versuchten sie zudem eine Tür aufzubrechen, was jedoch misslang. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren