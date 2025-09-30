Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Drei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen

Overath (ots)

In Overath sind zwischen Sonntagabend (28.09.) und Montagvormittag (29.09.) drei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter erbeuteten dabei hochwertiges Werkzeug. Die Handwerkerfahrzeuge befanden sich in unmittelbarer Nähe zueinander. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Drei aufgebrochene Handwerkerfahrzeuge, alle in unmittelbarer Nähe geparkt, hochwertiges Werkzeug als Diebesgut: Die Polizei hofft, dass Zeugen Angaben zu den Taten machen können, um die Unbekannten zu fassen.

Am Montagvormittag (29.09.) entdeckte ein Mitarbeiter eines Handwerksbetriebs ein Loch in der Seitenscheibe eines Handwerkerfahrzeugs, das in der Dr.-Ringens-Straße geparkt worden war. Ob die Täter etwas aus dem Fahrzeug entwendet haben, steht noch nicht fest.

In der Kreuzfahrerstraße gelang es den unbekannten Tätern, ein geparktes Handwerkerfahrzeug zu öffnen und anschließend diverse Maschinen und Werkzeug mit einem Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich zu stehlen. Ein Mitarbeiter gab an, das Fahrzeug am Vorabend gegen 18:30 Uhr dort abgestellt und den Aufbruch am nächsten Morgen bemerkt zu haben.

In der Straße Im Auel hatten es die Unbekannten auf ein weiteres Handwerkerfahrzeug abgesehen. Sie gelangten ins Innere des Fahrzeugs, nachdem sie die Seitenscheibe eingeschlagen hatten. Danach entwendeten sie drei Werkzeugkoffer. Ein Mitarbeiter des Unternehmens gab an, das Fahrzeug am Sonntagnachmittag gegen 17:00 Uhr dort geparkt zu haben. Als er am nächsten Morgen gegen 07:00 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er die Beschädigung am Fahrzeug und den Diebstahl fest. Ein Bürger fand die Werkzeugkoffer später auf einem Feld in Overath-Blindenaaf. Die Koffer waren allerdings nahezu leer. In allen drei Fällen wurden Strafanzeigen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld der drei Handwerkerfahrzeuge gesehen haben, sich an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0 zu wenden. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell