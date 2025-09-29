Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Vier Menschen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Odenthal (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der Altenberger-Dom-Straße hat gestern Nachmittag (28.09.) vier Schwerverletzte gefordert. Bei der Unfallverursacherin besteht der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Gegen 15:45 Uhr war eine 62-jährige Frau aus Odenthal in ihrem Pkw der Marke Mercedes auf der Altenberger-Dom-Straße in Fahrtrichtung Schöllerhof unterwegs. In Höhe einer Einmündung bog sie nach links in die Bergstraße ab und übersah dabei nach vorläufigen Erkenntnissen einen ihr entgegenkommenden Pkw der Marke Renault eines 50-jährigen Remscheiders. Beide Fahrzeuge kollidierten dabei nahezu frontal. Durch den Zusammenstoß wurde der Renault gegen einen Pkw der Marke Porsche geschleudert, der beabsichtigt hatte, von der Bergstraße auf die Altenberger-Dom Straße einzubiegen.

Die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin (63 Jahre) wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Auch der Fahrer des Renault zog sich schwere Verletzungen so. Seine Beifahrerin, eine 50-jährige Frau aus Bergisch Gladbach, wurde lebensgefährlich verletzt und musste noch vor Ort vom Rettungsdienst reanimiert werden. Die Frau wurde danach zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Renault sowie die beiden Insassinnen des Mercedes wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Porsche blieb unverletzt, ebenso seine Beifahrerin.

Die drei erheblich beschädigten Pkw wurden als Beweismittel sichergestellt und durch ein beauftragtes Unternehmen abgeschleppt. Der Gesamtschaden liegt schätzungsweise im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Altenberger-Dom-Straße und die Bergstraße waren bis in den späten Abend für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Ein angefordertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei aus dem Oberbergischen Kreis war vor Ort und sicherte Unfallspuren.

Da bei der Unfallverursacherin der Verdacht besteht, unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilgenommen zu haben, wurde ihr im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen die 62-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses ermittelt. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell