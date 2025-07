Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hoher Verlust statt lukrativer Gewinne

Donnersbergkreis (ots)

Eine Frau aus dem Donnersbergkreis ist auf Betrüger hereingefallen. Bis zu ihrer Anzeige bei der Polizei hatte die 57-Jährige bereits mehrere zehntausend Euro verloren.

Wie die Frau am Freitag bei der Polizei anzeigte, war sie auf einer Social-Media-Plattform auf eine Gruppe aufmerksam geworden, in der es um vermeintlich lukrative Investitionen ging. Nachdem sie der virtuellen Gruppe beigetreten war, wurde die 57-Jährige von einer Unbekannten kontaktiert, die ihr empfahl, eine bestimmte App auf ihr Handy herunterzuladen und sich dort einzuloggen. Sie folgte den Anweisungen, glaubte den "Empfehlungen" in der App und führte in der anschließenden Zeit mehrere Überweisungen aus. In dem Glauben, große Gewinne zu erzielen, nahm die Frau unterdessen sogar einen Kredit in fünfstelliger Höhe auf - um das Geld zu investieren. An die Polizei wandte sie sich leider erst, als es schon zu spät war. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. |cri

