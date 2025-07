Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher ziehen mit leeren Händen ab

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende in Geschäftsräume in der Karl-Marx-Straße eingedrungen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Einbrecher in der Nacht zu Samstag gewaltsam Zugang, indem sie eine Tür des Fachgeschäftes aufhebelten. Sie durchsuchten im Verkaufsraum den Kassenbereich sowie die Büros, fanden aber offenbar nichts, was sie interessierte und verließen das Gebäude wieder mit leeren Händen. Zurück blieb der Schaden an der aufgebrochenen Tür.

Zeugen, die insbesondere in der Zeit zwischen 4 und 5 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

