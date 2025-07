POL-PPWP: Betrüger geben sich als "Hausbank" aus

Hütschenhausen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Unbekannte brachen am Mittwoch in ein Wohngebäude ein und machten Beute. Wie eine Frau aus der Brunnenstraße den Beamten mitteilte, verschafften sich die Langfinger zwischen 11:45 Uhr und 13 Uhr Zutritt zu ihrem Wohnhaus. Die Täter durchwühlten die Innenräume und machten sich mit Schmuck und Geld in Höhe eines fünfstelligen Betrags davon. Wer für den Einbruch ...

