PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Alkohol und Drogen: Polizei zog berauschte Fahrer aus dem Verkehr

Hanau (ots)

(lei) Bei einer Schwerpunktkontrolle des Polizeireviers Hanau in der Dettinger Straße überprüften Beamte am Montagabend zwischen 22.30 und 23.45 Uhr 27 Fahrzeuge und 30 Personen auf Alkohol- und Drogeneinfluss.

Eine 25 Jahre alte Peugeot-Fahrerin fiel dabei durch Cannabisgeruch auf. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht auf THC-Konsum, sodass die Fahrt beendet war.

Ein 35-jähriger Mitsubishi-Fahrer mit polnischer Zulassung wurde mit 0,86 Promille Atemalkohol erwischt. Zusätzlich schlug ein Drogenvortest auf der Dienststelle positiv auf Kokain an. Zudem stellte die Polizei fest, dass seine polnische Fahrerlaubnis aufgrund einer Beschlagnahme ungültig ist. Er führte das Fahrzeug damit ohne gültige Fahrerlaubnis.

Beide Fahrer wurden zur weiteren Überprüfung auf die Polizeiwache gebracht, wo ihnen Blutproben entnommen wurden. Entsprechende Strafanzeigen gegen beiden wurden gefertigt.

Alkohol- und Drogenkonsum am Steuer sind nach wie vor eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und lebensgefährliche Folgen haben.

Das Polizeipräsidium Südosthessen registrierte im Jahr 2024 443 Unfälle, die unter Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln erfolgten. In dem Jahr leiteten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 1.595 Verfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen ein, der Großteil davon waren demnach folgenlose Trunkenheitsfahrten. Maßgeblich zur Verkehrssicherheit tragen auch spezialisierte Kompetenzteams "Drogenerkennung im Straßenverkehr" bei. Auch sie führen regelmäßig gezielte Kontrollen im Zuständigkeitsbereich durch.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 07:26

    POL-OF: Vorwurf des räuberischen Diebstahls gegen 37-Jährigen

    Offenbach (ots) - (lei) Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 37 Jahre alten Mann aus Offenbach. Der Beschuldigte soll am Montagnachmittag gegen 13.20 Uhr in einem Discounter in der Waldstraße 46 zwei Hammer aus einem Regal genommen und bereits im Verkaufsraum mit einem der Werkzeuge auf das Regal eingeschlagen haben. Ein Schaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht. ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 06:52

    POL-OF: Mehrere Verstöße bei abendlichen Gaststättenkontrollen festgestellt

    Neu-Isenburg (ots) - (lei) Im Rahmen gezielter Kontrollen hat die Polizei am Montagabend mehrere Gaststätten im Stadtgebiet von Neu-Isenburg überprüft. Ziel der Maßnahmen war es, die Einhaltung gaststättenrechtlicher Vorgaben sowie der Bestimmungen des Jugendschutzes zu kontrollieren. Die Überprüfungen fanden in der Zeit zwischen 22 Uhr und kurz nach Mitternacht ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 06:50

    POL-OF: Duo sprühte Graffiti in Bahnhofsunterführung

    Hanau (ots) - (lei) Nach zwei Graffitisprayern fahndete die Hanauer Polizei am Montagnachmittag rund um den Westbahnhof. Dort hatten die beiden Unbekannten kurz nach 17 Uhr mit blauer und weißer Farbe drei Schmierereien im Bereich einer Unterführung in der Westbahnhofstraße hinterlassen, ehe sie verschwanden. Ein Zeuge hatte sie ertappt und zwischenzeitlich die Beamten verständigt. Die Täter entkamen jedoch. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren