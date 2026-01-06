Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vorwurf des räuberischen Diebstahls gegen 37-Jährigen

Offenbach (ots)

(lei) Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 37 Jahre alten Mann aus Offenbach. Der Beschuldigte soll am Montagnachmittag gegen 13.20 Uhr in einem Discounter in der Waldstraße 46 zwei Hammer aus einem Regal genommen und bereits im Verkaufsraum mit einem der Werkzeuge auf das Regal eingeschlagen haben. Ein Schaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Anschließend soll der Mann den Kassenbereich ohne zu bezahlen passiert haben. Ein 39-jähriger Angestellter hielt den Tatverdächtigen daraufhin fest, von dem sich dieser gewaltsam losgerissen haben soll. Vor dem Geschäft wurde der Beschuldigte erneut von dem Mitarbeiter aufgehalten. In diesem Zusammenhang soll der 37-Jährige in Richtung des Angestellten geschlagen haben, ihn jedoch verfehlt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 069 8098-5100 beim Offenbacher Polizeirevier zu melden.

