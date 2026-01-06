Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Geldbeutel auf Flohmarkt geklaut; Wärmender Platz bei eisiger Kälte; Bauwagen und Geräteschuppen aufgebrochen

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Geldbeutel auf Flohmarkt geklaut: Polizei sucht Zeugen - Hanau

(me) Bislang unbekannte Langfinger nutzten offenbar am Sonntag, die Gunst der Stunde und stibitzten in einem unbeobachteten Moment den Geldbeutel einer Dame. Zwischen 12 Uhr und 12.40 Uhr besuchte die 58-Jährige einen Flohmarkt, welcher auf dem Parkplatz eines Einrichtungshauses in der Oderstraße (20er-Hausnummern) stattfand. In diesem Zeitraum wurden die Gauner offenbar auf die Hanauerin und ihr Portemonnaie, das sich in einer mitgeführten Handtasche befand, aufmerksam und entwendeten dieses. Beim Durchstöbern der Verkaufsstände fielen der Beklauten zwei Personen auf, welche sich auffällig oft in ihrer Nähe aufhielten. Bei diesen soll es sich um einen etwa 1,65 Meter großen Mann gehandelt haben, der eine dunkle Daunenjacke trug sowie eine etwa gleichgroße Frau. Ob diese tatsächlich im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen ist derzeit noch unklar. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte auf dem Polizeirevier in Hanau (06181 100-120).

2. Wärmender Platz bei eisiger Kälte - Maintal

(me) Damit eine junge Frau die Nacht nicht bei Frost im Freien verbringen musste, boten Beamte der Polizeistation Maintal ihr einen warmen Platz im Empfangsbereich der Station an. Die 20-Jährige meldete sich gegen 1.30 Uhr telefonisch bei den Ordnungshütern, weil sie gerade von ihrem Minijob nach Hause gekommen war und die Haustür sich nicht öffnen ließ. Da auch der Versuch der Streife, mit dem Schlüssel ins Haus zu gelangen, scheiterte und das Rufen bzw. Klopfen bei den Nachbarn keinen Erfolg brachte, musste eine Lösung gefunden werden. Bei Minusgraden nahmen die Beamten die Dame daher mit zur Station und ließen sie dort die verbleibende Nacht im Warmen verbringen.

3. Bauwagen und Geräteschuppen aufgebrochen - Bad Soden-Salmünster

(me) Bargeld, eine Kettensäge, einen Spielautomaten und eine Geldkassette: Hierbei handelt es sich um die Beute von Ganoven, die in der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr und Montag, 10 Uhr, auf einem Grundstück in der Straße "Am Keilchen" (10er-Hausnummern) ihr Unwesen trieben. Neben einem aufgehebelten Bauwagen fanden die Eigentümer auch einen Geräteschuppen ohne Vorhängeschloss vor. Offenbar wurde auch dieses durch die Langfinger auf bisher unbekannte Weise überwunden, um den Verschlag zu öffnen. Hiernach nahmen die Eindringlinge die erwähnten Gegenstände im Wert von etwas mehr als 1.400 Euro an sich und verschwanden wieder. Hinweisgeber nehmen bitte mit der Wache der Polizeistation in Bad Orb (06052 9148-0) Kontakt auf.

