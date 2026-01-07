Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Verdacht der sexuellen Belästigung: Schnelle Festnahme eines 60-Jährigen; Fußgänger bei Unfall leicht verletzt; 1.000 Euro Sachschaden: Eingangstür aufgeschoben; und mehr

1. Fußgänger bei Unfall leicht verletzt - Offenbach am Main

(fg) Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend, kurz nach 19 Uhr, in der Berliner Straße im Bereich der S-Bahnstation Kaiserlei zog sich ein Fußgänger leichte Verletzungen an seiner linken Wade zu; eine weitere medizinische Versorgung war zunächst nicht notwendig. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der 35 Jahre alte Frankfurter die Straße bei grünzeigender Ampel. Ein 54 Jahre alter Hyundai-Lenker war zur selben Zeit mit seinem Wagen von einer Nebenstraße auf die Berliner Straße eingefahren. Hierbei übersah er den Fußgänger offenbar, weshalb es zum Zusammenstoß kam; Sachschaden entstand nicht. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

2. Teppich geriet in Brand: Wohnungsinhaber kam in Krankenhaus - Mühlheim am Main

(fg) Am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, kam es in der Sudetenstraße in Lämmerspiel zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Ein Teppich in einer Erdgeschosswohnung eines dortigen Wohnkomplexes war in Brand geraten. Brandursächlich, so die bisherigen Erkenntnisse, dürfte eine heruntergefallene Zigarette sein. Der Wohnungsinhaber wurde durch die Feuerwehr zunächst ins Freie gebracht und in einem Rettungswagen erstversorgt. Der Teppich ist nach dem Feuer nicht mehr intakt, wodurch ein Schaden von rund 250 Euro entstand. Das Gebäude und der Rest der Wohnung blieben unversehrt. Der offenbar unter Alkoholeinfluss stehende Bewohner kam im weiteren Verlauf zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

3. Nach Verdacht der sexuellen Belästigung: Schnelle Festnahme eines 60-Jährigen - Dietzenbach

(me) Er soll am Dienstag zwei junge Frauen gegen deren Willen an mehreren Stellen ihres Körpers berührt haben, so der Vorwurf gegen einen aus Dietzenbach stammenden Mann. Gegen 16 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über die mutmaßliche Belästigung der Damen am Masayaplatz, im Bereich der dortigen S-Bahnstation. Herbeigeeilte Polizeibeamte konnten den 60-Jährigen noch in Tatortnähe festnehmen. Der Mann musste die Ordnungshüter mit auf die Polizeistation begleiten. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt. Da sich eine der beiden Frauen offenbar vor dem Eintreffen der Streife entfernt hatte, wird diese sowie weitere Zeugen des Vorfalls gebeten, sich über die Hotline 069 8098-1234 mit der Kripo aus Offenbach in Verbindung zu setzen.

4. 1.000 Euro Sachschaden: Eingangstür aufgeschoben - Rödermark

(fg) Auf rund 1.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den Unbekannte am Dienstag an einer Schiebetür eines Möbelgeschäfts in der Ober-Rodener Straße in Urberach verursacht haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde die Zugangstür im Eingangs- beziehungsweise Ausgangsbereich zwischen 20 Uhr und 23 Uhr gewaltsam aufgeschoben. Womöglich, um ins Innere zu gelangen. Zum Diebstahl von Gegenständen kam es dann jedoch nicht. Aus bislang unbekannten Gründen machten sich die Täter davon. Die Kriminalpolizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei zu melden.

5. Zeugensuche nach Diebstahl von Winkelschleifer - Langen

(fg) Unbekannte waren am Dienstag in einer Kleingartenanlage in der Teichstraße zugange, betraten unerlaubt ein Gartengrundstück und nahmen einen Winkelschleifer mit. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 9 Uhr und 18 Uhr. Der Wert des blauen Werkzeugs, das auf einer Treppe im dortigen Garten lag, wird auf rund 40 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen.

6. Vorfahrtsverstoß endet in Zusammenstoß zwischen drei Fahrzeugen - Obertshausen

(me) Ein augenscheinlicher Vorfahrtsverstoß führte am Dienstagnachmittag zu einer Kollision zwischen insgesamt drei Autos. Gegen 16.30 Uhr befuhr eine 66-jährige Toyota-Lenkerin die Heusenstammer Straße in Richtung Autobahn 3. Beim Einfahren auf die kreuzende Landesstraße 3117 übersah die Dame offenbar einen heranfahrenden Mercedes Sprinter und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenprall wurde der Wagen des 50-Jährigen in ein Gebüsch geschoben, touchierte vorher aber noch einen wartenden grauen Nissan. Der Schaden an allen drei Fahrzeugen wird auf mehr als 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei den Zusammenstößen glücklicherweise niemand. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 entgegen.

