ZOLL-H: 250.000 Zigaretten unter Haushaltsgeräten / ZOLL stellt große Menge Schmuggelzigaretten auf der A2 bei Gütersloh sicher

250.000 Schmuggelzigaretten stellte der ZOLL bereits am 04. November 2025 bei der Kontrolle eines belgischen Kleintransporters auf der A2 bei Gütersloh sicher.

Gegen den Fahrer, einen 50-jährigen Litauer, leiteten die Einsatzkräfte des Hauptzollamtes Bielefeld noch vor Ort ein Strafverfahren ein. Der Steuerschaden für die Schmuggelware liegt bei rund 46.000 Euro.

Die Zöllnerinnen und Zöllner aus Bielefeld fanden insgesamt 25 Kartons mit illegalen Zigaretten, versteckt hinter Waschmaschinen, Kühlschränken und Matratzen.

Der Fahrer gab an, mit dem Kleintransporter auf dem Weg von Belgien nach Litauen zu sein. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte er seine Fahrt fortsetzen. "Den Beschuldigten erwartet im Falle einer Verurteilung eine Geld- oder sogar Haftstrafe" so Guido Mäke, Sprecher des Zollfahndungsamtes Hannover. "Außerdem muss er die hinterzogene Tabaksteuer bezahlen," ergänzt Mäke.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Hannover übernommen. Aus ermittlungstaktischen Gründen konnten die Informationen erst jetzt öffentlich gemacht werden.

