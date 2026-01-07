POL-OF: Polizeieinsatz wegen Streitigkeiten: Unter anderem Einhandmesser sichergestellt
Dietzenbach (ots)
(me) Gegen 12.50 Uhr kam es am Mittwoch zu einem Polizeieinsatz im Bereich des Kreishauses in der Werner-Hilpert-Straße. Grund für das Einschreiten der Beamten war offenbar ein ausgeuferter Streit zwischen sich bekannten Personen, welchen diese nicht ohne das Zutun der Polizei lösen konnten. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellten die Ordnungshüter Messer und eine augenscheinliche Schreckschusswaffe sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an. Zeugen des Vorfalls setzen sich bitte mit der Polizeistation in Dietzenbach (06074 837-0) in Verbindung.
Offenbach, 07.01.2026, Pressestelle, Maximilian Edelbluth
