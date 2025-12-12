PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Poppelsdorf: Bewohnerin überrascht Einbrecher - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bonn (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (12.12.2025), gegen 01:10 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch auf der Robert-Koch-Straße (nahe zur Einmündung Im Wingert) in Bonn-Poppelsdorf.

Nach der Spurenlage kletterte der bislang unbekannte Täter über das Garagendach des Mehrfamilienhauses, schlug ein Teil des Glasfensters der Terrassentür ein und verschaffte sich so Zutritt zu der Wohnung. Die Bewohnerin, die durch die Geräusche wach wurde, traf im Schlafzimmer auf den Einbrecher, der die Flucht ergriff und ohne Beute über die Robert-Koch-Straße davonlief.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   - 18-25 Jahre alt - 175 cm groß - schlank
   - bekleidet mit einer schwarzen Jacke, dunkler Adidas Jogginghose
   - trug schwarze Sturmhaube.

Nach erfolgter Spurensicherung am Tatort hat das zuständige Kriminalkommissariat 13 die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

