POL-BN: Königswinter: 11-jähriges Mädchen angefahren - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Königswinter (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (11.12.2025) in Königswinter ist ein 11-jährige Radfahrerin von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt. Das zuständige Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei bittet um Hinweise.

Zur Unfallzeit gegen 08:40 Uhr befuhr das Kind auf einem Fahrrad die Longenburger Straße aus Richtung Petersberger Straße kommend in Königswinter-Niederdollendorf. In entgegengesetzter Fahrtrichtung fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der als etwa 70- bis 75-jähriger Mann (trug eine Brille mit Metallrahmen) mit kurzen und grauen stoppeligen Haaren beschrieben wird. Der Mann lenkte einem auffälligen schwarzen Kleinwagen mit pinken Streifen. An einer Engstelle in Höhe der Zufahrt zur Hausnummer 18 a hatte die 11-Jährige angehalten. Dort touchierte der Kleinwagen das Hinterrad sowie das linke Bein des Mädchens. Dabei wurde die Schülerin leicht verletzt. Der Autofahrer hielt kurz an und fragte die 11-Jährige, ob alles in Ordnung sei. Die Radfahrerin, die in der Situation überfordert war, antwortete mit ja und der Autofahrer fuhr davon.

Hinweise zu dem beschriebenen auffälligen Pkw und dem Fahrzeugführer nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

