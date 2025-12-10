Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Poppelsdorf: Polizei sucht Fahrradfahrer nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Am Dienstag (09.12.25) gegen 08:50 Uhr kam es in Bonn-Poppelsdorf zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrradfahrer beteiligt waren. Ein 39-Jähriger wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Die beiden Männer befuhren hintereinander die Sternenburgstraße in Richtung der Kirschallee. Sie gerieten aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über Verkehrsregeln in einen zunächst verbalen Streit, der in der Folge eskalierte. Der bislang unbekannte Fahrradfahrer soll den 39-Jährigen zunächst beleidigt und dann angespuckt haben. Im weiteren Verlauf trat er der Unbekannte gegen den Vorderreifen des mittlerweile parallelfahrenden 39-Jährigen, woraufhin dieser wegrutschte und stürzte.

Der unfallverursachende Zweiradfahrer setzte seine Fahrt letztlich fort und flüchtete mit seinem Fahrrad, an dem ein Kinderanhänger befestigt war, über die Kirchallee in unbekannte Richtung.

Das zuständige Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei sucht nach möglichen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und die eventuell weitere Angaben zu dem Flüchtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

