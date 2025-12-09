Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Unbekannter nach Körperverletzungsdelikt identifiziert

Bonn (ots)

Nach einem Körperverletzungsdelikt hatte die Bonner Polizei am 01.12.2025 auf richterlichen Beschluss das Foto eines bis dahin unbekannten Mannes veröffentlicht. Er soll, gemeinsam mit einem ebenfalls noch nicht identifizierten Mittäter, am 26.01.2025 einen 21-jährigen Geschädigten in der Bonner Innenstadt attackiert haben (siehe dazu auch unsere Meldung vom 01.12.2025, 12:02 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6169693).

Der Tatverdächtige hat sich zwischenzeitlich bei der Polizei gestellt. Es handelt sich um einen 23-jährigen Bonner. Die Ermittlungen gegen ihn dauern derzeit an. Die weitere Veröffentlichung der Fotos des Mannes in den Medien ist damit hinfällig geworden.

