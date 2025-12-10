PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrskontrolle in Oberkassel - Drogenvortest positiv - Polizei ordnete Blutprobe an

Bonn (ots)

Am späten Dienstagnachmittag (09.12.2025) fiel Polizeibeamten des Verkehrsdienstes der Bonner Polizei ein Pkw auf, der trotz eingesetzter Dämmerung ohne eingeschaltetes Abblendlicht auf der Königswinterer Straße in Bonn-Oberkassel fuhr. Bei der im Anschluss durchgeführten Verkehrskontrolle gegen 16:50 Uhr ergaben sich beim 26-jährigen Fahrer Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf Cannabis und Amphetamine an und bestätige folglich den Verdacht der Beamten.

Der Fahrzeugführer musste die Polizisten auf die Polizeiwache Ramersdorf begleiten, wo eine Ärztin dem Mann eine Blutprobe zur Beweissicherung entnahm. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren