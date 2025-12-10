Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrskontrolle in Oberkassel - Drogenvortest positiv - Polizei ordnete Blutprobe an

Bonn (ots)

Am späten Dienstagnachmittag (09.12.2025) fiel Polizeibeamten des Verkehrsdienstes der Bonner Polizei ein Pkw auf, der trotz eingesetzter Dämmerung ohne eingeschaltetes Abblendlicht auf der Königswinterer Straße in Bonn-Oberkassel fuhr. Bei der im Anschluss durchgeführten Verkehrskontrolle gegen 16:50 Uhr ergaben sich beim 26-jährigen Fahrer Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf Cannabis und Amphetamine an und bestätige folglich den Verdacht der Beamten.

Der Fahrzeugführer musste die Polizisten auf die Polizeiwache Ramersdorf begleiten, wo eine Ärztin dem Mann eine Blutprobe zur Beweissicherung entnahm. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

