POL-BN: Troisdorf/Sankt Augustin/Bonn/Königswinter/Bad Honnef: Drei Männer nach Verfolgungsfahrt vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Am Montagabend (08.12.2025), gegen 21:10 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung der Kölner Autobahnpolizei in Troisdorf-Spich auf einen VW Golf aufmerksam, dessen Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Die Beamten fuhren dem Pkw nach, gaben Anhaltezeichen und schalteten das Blaulicht ein. Nachdem der mit drei Personen besetzte Golf auf der Adenauerstraße an einer Rotlicht zeigenden Ampel angehalten hatte, gab er Vollgas, als die Polizisten gerade die Fahrertür geöffnet hatten. Mit durchdrehenden Reifen flüchtete der Pkw in Richtung Hauptstraße. Die Beamten informierten die Einsatzleitstelle und nahmen die Verfolgung auf.

Der VW Golf fuhr in der Folge in grob verkehrswidriger Weise über die B 8 zur AS Lind und von dort über die A 59 bis zum AD Bonn-Nordost, wo er auf die A 565 auffuhr. An der AS Bonn-Beuel verließ das Fahrzeug die Autobahn zunächst, fuhr nach Befahren der Niederkasseler und St. Augustiner Straße jedoch erneut auf die A 59 auf und bewegte sich schließlich über die B 42 weiter in Richtung Süden. In Bad Honnef wechselte der Pkw ins Sekundärnetz. Nach dem Befahren zahlreicher innerstädtischer Straßen ging die Fahrt über die L 144 in den Ortsteil Bad Honnef-Aegidienberg weiter.

Schließlich kam das Fahrzeug in Höhe der Aegidienberger Straße/Weilbergstraße nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun, rutschte einen Abhang herunter und blieb in einer Weihnachtsbaumschonung stehen. Die verfolgenden Polizeibeamten näherten sich dem verunfallten Pkw, der mit aufheulendem Motor auf matschigem Untergrund erneut versuchte, davonzufahren. Hierbei kam es durch einen Kölner Polizisten zu einer Schussabgabe in Richtung eines Fahrzeugreifens. Nachdem ein weiterer Beamter die Seitenscheibe des Autos eingeschlagen hatte, händigte der Fahrzeugführer schließlich den Schlüssel aus. Der Polizist zog sich hierbei Schnittverletzungen zu.

Der Fahrer (28) und die beiden weiteren Fahrzeuginsassen (21, 28) wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium Bonn gebracht. Bei dem Fahrer ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Es wurden Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Verkehrsunfallflucht und Verdacht des Diebstahls eingeleitet. Die Bonner Polizei hat aus Neutralitätsgründen außerdem die Ermittlungen zu dem polizeilichen Schusswaffengebrauch übernommen.

