Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Einbruch in Mehrparteienhaus - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Bonn (ots)

Am gestrigen Montag (08.12.2025) zwischen 07:55 Uhr und 16:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Spessartstraße in der Bonner Nordstadt.

Die Täter hebelten die Wohnungstür auf und verschafften sich Zutritt zur Wohnung im 2. Obergeschoss. Anschließend durchwühlten sie die Wohnung, entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck und flüchteten schließlich unbemerkt vom Tatort.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell