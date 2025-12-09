PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Einbruch in Mehrparteienhaus - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Bonn (ots)

Am gestrigen Montag (08.12.2025) zwischen 07:55 Uhr und 16:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Spessartstraße in der Bonner Nordstadt.

Die Täter hebelten die Wohnungstür auf und verschafften sich Zutritt zur Wohnung im 2. Obergeschoss. Anschließend durchwühlten sie die Wohnung, entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck und flüchteten schließlich unbemerkt vom Tatort.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21 -23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren