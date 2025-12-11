PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BN: Bornheim-Merten: Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Bornheim (ots)

Am gestrigen Mittwoch (10.12.2025), zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein am Waldrand gelegenes, freistehendes Einfamilienhaus in der Schottgasse in Bornheim-Merten.

Zur Tatzeit schoben die Täter den Rollladen der rückwärtigen Terrassentür hoch, schlugen die Scheibe ein und betraten das Wohnobjekt. Anschließend durchwühlten sie das gesamte Haus. Durch einen aufmerksamen Nachbarn wurden die mutmaßlichen Einbrecher gegen 20:00 Uhr bei ihrer Tatausführung gestört, woraufhin sie durch den Garten und über einen angrenzenden Feldweg flohen.

Den Großteil der bereits zum Abtransport bereitgestellten Beute ließen die Unbekannten bei ihrer Flucht im Wohnhaus zurück, nach aktuellem Sachstand entwendeten sie aber mehrere Schlüssel.

Eine Spurensicherung wurde durchgeführt und das zuständige Kriminalkommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

