POL-BN: Polizeieinsatz in Bonn-Beuel - Feuerwerkskörper in Linienbus gezündet

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei ist am Mittwochnachmittag (10.12.2025) nach Bonn-Beuel alarmiert worden. Der Einsatzleitstelle wurde gegen 13:08 Uhr ein verrauchter Linienbus an der Haltestelle Konrad-Adenauer-Platz gemeldet.

Nach den ersten Feststellungen und nach Aussagen von Zeugen hatte dort ein bislang noch nicht identifizierter jugendlicher Täter, kurz vor dem Schließen der Türen eines Busses der Linie 640, einen Feuerwerkskörper in den Bus geworfen. Dort hatte der pyrotechnische Gegenstand dann auch gezündet. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich 15 Fahrgäste in dem Bus aufgehalten. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde keiner der Fahrgäste verletzt. An dem Linienbus entstand leichter Sachschaden. Der Täter hatte sich anschließend entfernt und konnte im Rahmen der Fahndung bislang nicht angetroffen werden.

Die Ermittlungen dauern an.

