Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Mutmaßlicher Ladendieb vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Vorläufig festgenommen wurde am Donnerstagabend (11.12.2025) ein 33-jähriger mutmaßlicher Ladendieb. Er hatte gegen 19:10 Uhr Haarpflegeprodukte im Wert von rund 90,- Euro aus einem Drogeriemarkt an der Agnetendorfer Straße gestohlen. Dabei wurde er vom Personal beobachtet. Zwischenzeitlich alarmierte Beamte der Polizeiwache Innenstadt überprüften den Tatverdächtigen vor Ort. Wie sich dabei herausstellte, ist der 33-Jährige bereits einschlägig polizeilich bekannt und aktuell ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde daraufhin festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell