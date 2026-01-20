LPI-J: Diebstahl in Schule

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am Montagabend wollte die Halterin eines Hundes mit diesem Spazieren gehen. Als sie das Haus verließ, riss sich der Hund los und rannte auf einen 47-jährigen Mann zu. Als dieser versuchte den Hund durch Gesten von sich fernzuhalten, biss ihn der Hund in den Unterarm. Glücklicherweise trug der Geschädigte eine Jacke und wurde dadurch lediglich leicht Verletzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr