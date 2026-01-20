PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl in Schule

Jena (ots)

Am Montag meldete die Schulleiterin einer Gemeinschaftsschule in Jena einen Diebstahl. Eine Geldkassette, welche sich in einem Büro befand, wurde geöffnet und das darin befindliche Bargeld im Wert von knapp 200 EUR entwendet. Zum Täter konnten keine Hinweise gefunden werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

