Polizei Hagen

POL-HA: Flucht vor der Polizei mit Unfall - Auto und Führerschein beschlagnahmt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwochabend (07.01.2026) fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 23:10 Uhr auf der Elseyer Straße in Hagen-Hohenlimburg ein verdächtiger VW Passat auf. Der 30-jährige Fahrer war den Einsatzkräften aus zurückliegenden Einsätzen bekannt. Als die Beamten wendeten, um das Fahrzeug zu kontrollieren, beschleunigte der Mann deutlich, um sich der Kontrolle zu entziehen. Zwischenzeitlich schaltete er zudem das Abblendlicht aus. Trotz eindeutiger Anhaltezeichen im Bereich der Lenneuferstraße setzte der Fahrer seine Flucht fort und erreichte dabei nach ersten Schätzungen Geschwindigkeiten von etwa 80 bis 90 km/h. Die Fahrt führte anschließend über die Unternahmerstraße und Ludwigstraße, weiter über ein Firmengelände und schließlich in die Wulfeldstraße. Aufgrund der witterungsbedingt glatten Fahrbahn verlor der Fahrer in der Wulfeldstraße die Kontrolle und prallte gegen eine Grundstücksmauer an einem Haus. An der Einmündung Wulfeldstraße/Stadeweg stoppte der Mann kurz, woraufhin der Streifenwagen quer vor dem Fahrzeug positioniert werden konnte. Der Fahrer wurde umgehend fixiert und an der Weiterfahrt gehindert. Gefährdet wurde während der rasanten Fahrt des Mannes zum Glück niemand. An dem Pkw waren Kennzeichen angebracht, für die keine Zulassung bestand. Die aufgeklebten Siegel wirkten nach erster Inaugenscheinnahme gefälscht. Alkohol- und Betäubungsmitteltests verliefen negativ. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein, die Kennzeichen und das Fahrzeug des 30-Jährigen. Die Beamten legten Strafanzeigen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Unfallflucht sowie wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor. Zudem wurde ein Bericht an das zuständige Straßenverkehrsamt veranlasst. (hir)

