POL-HA: 44-Jähriger behindert Straßenverkehr und kommt ins Gewahrsam

Hagen-Altenhagen (ots)

Nachdem ein 44 Jahre alter Fußgänger am Dienstagabend (06.01.2026) den Verkehr störte und gegenüber den eingesetzten Beamten unkooperativ und aggressiv auftrat, nahmen sie ihn in Gewahrsam.

Während einer Streifenfahrt wurden zwei Einsatzkräfte um etwa 22 Uhr auf einen Mann am Märkischen Ring aufmerksam, der wiederholt auf die Fahrbahn trat, wodurch die Fahrzeuge abbremsen mussten. Als er den Aufforderungen der Beamten, dies zu unterlassen und stehen zu bleiben, nicht nachkam, kontrollierten die Einsatzkräfte den 44-Jährigen. Dabei stellte sich heraus, dass er kurze Zeit zuvor bereits einen Einsatz als Randalierer in einer Spielhalle ausgelöst hatte, sich jedoch entfernt hatte, bevor die Polizisten eingetroffen waren.

Der sichtlich alkoholisierte 44-Jährige baute sich gegenüber den Beamten auf und spuckte mehrfach auf die Straße. Aufgrund seines provokativen sowie aggressiven Verhaltens brachten sie ihn zur Verhinderung von Straftaten sowie zur emotionalen Beruhigung zur Polizeiwache und nahmen ihn in Gewahrsam. (rst)

