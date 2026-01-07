Polizei Hagen

POL-HA: Draht über Straße gespannt - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Hagen-Haspe (ots)

Ein 52-jähriger Zeuge rief am Dienstag (06.01.2026) die Polizei in die Hammerstraße, um auf eine Gefahrenstelle aufmerksam zu machen. Die Hammerstraße ist von der Straße "Im Ennepetal" fußläufig über eine Brücke zu erreichen und endet in einer Sackgasse. Quer über die Hammerstraße hatten Unbekannte in einer Höhe von zirka einem Meter einen dünnen Metalldraht zwischen einer Laterne und einem Baum gespannt. Insbesondere bei Dunkelheit war das Hindernis kaum sichtbar. Verletzt wurde durch den Draht offenbar niemand. Die Beamten legten eine Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr vor. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

