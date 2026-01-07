Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht auf Mittwoch (07.01.2026) in der Innenstadt einen 20-jährigen Autofahrer, der mit einem gefälschten Führerschein unterwegs war. Gegen 00.20 Uhr hielten sie den VW des Mannes für eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Elberfelder Straße an. Er händigte ihnen einen belgischen Führerschein aus, der nicht Teil des polizeilichen Datenbestandes war. Weil der Verdacht aufkam, dass es sich um ein gefälschtes Dokument handelte, überprüften die Beamten dieses auf der Polizeiwache. Das Prüfgerät bestätigte den Verdacht der Fälschung. Die Polizisten zeigten den 20-Jährigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts der Urkundenfälschung an. (sen)

